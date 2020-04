Sin competición desde hace un mes, en plena pandemia por coronavirus. en Viernes Santo... la crisis institucional del Barça no ha tocado techo. Uno de los directivos que ya no forman parte del club, el recién dimitido Emili Rousaud, ha asegurado en RAC1 que “sinceramente, creo que en este caso, alguien ha metido mano en la caja. No se a qué nivel ni si el presidente lo sabía, pero me parece claro”. Rousaud apunta como origen de toda la crisis azulgrana el escándalo de I3 Ventures con las redes sociales. “La clave está en la fragmentación de las facturas y la auditoria al respecto. No podíamos mirar a otro lado. La auditoria tenía dos partes, una para ver si era cierto que se descalificaba a ciertas personas y otra la del millón de euros que se pagó, que está por ver si es el valor real. La invitación a irnos por parte del presidente llega cuando el informe está al caer. El tema de las redes es sucio”.

Rousaud va más allá en la salida de buena parte de los miembros que formaban parte del equipo económico de la entidad. "Yo estaba en la comisión de adjudicaciones. que controla los pagos de 200.000 euros al millón y este contrato de I3 Ventures se dividió para eludir mi comisión. La auditoría esta casi acabada y el presidente sabe lo que pone y ese es uno de los factores por el que prescinde de nosotros. También influye que el recorte económico con los jugadores a nuestro criterio era insuficiente de cara a la pandemia. Pero lo expresamos en junta, está en las actas y lo dijimos por lealtad al club”.