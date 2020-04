El golfista andaluz Miguel Ángel Jiménez lamentó este sábado la “tragedia” que vive España a causa del “encarcelamiento” al que se ha sometido a la población por la pandemia de Covid-19 y pidió la “dimisión completa” del Gobierno por haber “engañado” a los ciudadanos.

El veterano golfista malagueño, en una entrevista concedida a Canal Sur Radio, contó que se encuentra en la República Dominicana, donde reside, “completamente enganchado a todas las noticias de España, es una tragedia, un encarcelamiento”, mientras que en el país caribeño se vive “un poquito mejor”, dijo.

"Aquí no podemos hacer fiestas pero podemos salir a dar un paseo por el campo. He querido quedarme aquí porque es donde tengo mi residencia y es donde me corresponde estar. Terminé de jugar en Newport Beach -California (Estados Unidos)- el 8 de marzo y de allí me vine", comentó.

Jiménez mandó “ánimo y un poco de paciencia” a sus compatriotas y deseó que esta crisis sanitaria “pase lo antes posible. Ahora lo que toca, cuando se acabe esta pandemia, es que haya una dimisión completa de todo el Ejecutivo” que gobierna “España, por haber engañado de la manera que lo ha hecho”.

El ganador de veintiún torneos en el circuito profesional europeo y de cuatro copas Ryder acusó al Gobierno de haber desoído “desde febrero las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud)”, y opinó que “en cuanto acabe, tienen que irse todos, porque lo que han hecho es un engaño tremendo al pueblo español”.

“El 8 de marzo hubo una manifestación feminista y el 9, un acto de Vox, y mira cómo está Madrid. Toda la culpa la tienen los que nos están gobernando; que se vayan de una vez. Espero que se oiga bien fuerte lo que acabo de decir”, reiteró Miguel Ángel Jiménez.