Alcaraz - Shelton en directo hoy: octavos de final de Roland Garros 2025 en vivo online

Por mucho que los tenistas traten de ser fríos en pista, de no expresar sentimientos para no dar pistas a los rivales de cómo se encuentran, a veces es inevitable. Eso le sucedió al bosnio Damir Dzumhur en varios momentos de su partido de tercera ronda de Roland Garros contra Carlos Alcaraz. Por ejemplo, cuando en el segundo juego del segundo set corrió para intentar llegar a una dejada del español y se quedó lejísimos. El murciano amenazó cargando el brazo para soltar la derecha, y a la que notó que su rival dio un pequeño paso atrás para prepararse, cambió de idea y recurrió a la sutileza, milimétrica, imposible para su oponente aunque la hubiera leído antes. Dzumhur resbaló y cuando vio que la bola daba el segundo bote, abrió las brazos, en señal de pura desesperación. No pudo reprimir mostrar lo que le pasaba por la cabeza...SEGUIR LEYENDO