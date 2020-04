Como si sus explosivas declaraciones en Canal Sur Radio no hubieran sido suficientes -"Todo el Gobierno debe dimitir por habernos engañado"-, Miguel Ángel Jiménez ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia del coronavirus. El Pisha se reafirmó en su opinión en una entrevista concedido por videoconferencia a “Lowgolf”: “No me retracto de lo que he dicho porque es como lo siento; puede ser que esté equivocado pero siento que nos han engañado a todos los españoles”.

El golfista andaluz dispara en todas las direcciones: “La gestión no ha estado a la altura de las circunstancias por intereses personales así que dimisión directa... pero de todos, de los de un extremo y los de otro, no tenemos políticos que nos representen a nadie”. Jiménez apuesta en las próximas elecciones por votar a “buenos gestores, más allá de colores políticos porque ésa no es la cuestión en pleno siglo XXI”. Y termina haciendo un llamamiento a la unidad para salir de la actual situación cuanto antes: “Ahora tenemos que estar todos a una para que esto se corte lo antes posible y la gente pueda salir de sus casas porque no puedes tener a una sociedad encerrada porque sí".