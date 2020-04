Jordi Évole ha dado su opinión en Radio Marca sobre la actualidad y sobre cómo pasa la cuarentena :Estábamos haciendo una serie de programas sobre el mundo encarcelado y hemos acabado todos encarcelados", bromeó el periodista. “He tenido que currar mucho y no me he enterado mucho del confinamiento. Además intento ser bastante disciplinado, solo salgo un día de la semana y hago la compra, ir a por medicamentos para mis padres... todo. El resto del día lo dedico a preparar el programa. La prueba de fuego será cuando acabe el curro, que ha sido el reto de muchísimos españoles que han tenido que aprender a vivir de otra forma”, ha dicho.

Dice que ve fútbol antiguo “No estoy siguiendo la actualidad, me estoy refugiando en el fútbol retro. Lo estoy disfrutando con mi chaval porque él se ha perdido grandes episodios de la historia de nuestro fútbol”. Pero si tiene una opinión sobre la actualidad y las peleas entre Rubiales y Tebas: “En el mundo del deporte he seguido no demasiado la lucha de los despachos. Todo esto es lucha de poder, supongo que con muchísimos intereses económicos detrás. Me parece bastante patéticas estas guerrillas que solo les interesa a ellos”, añadió.

Y dice que Portugal es un modelo: “Algo deberíamos aprender de los portugueses. Hay circunstancias extraordinarias donde muchos países consiguen unirse y en el nuestro nos cuesta mucho. Ahora tenemos una prueba palpable y diario de eso”,