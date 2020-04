Martínez Almeida: “Con Rita Maestre he tenido episodios como los Real Madrid-Barcelona más duros”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida yestuvo en el Transistor de Onda Cero. Gran aficionado al fútbol y muy del Atlético de Madrid, no tuvo reparo, sin embargo, en afirmar que el viaje de los aficionados del Atlético a Liverpool para ver el partido de vuelta de los octavos de la Champion no fue una gran ide: Fue un error que los aficionados del Atlético de Madrid viajaran a Liverpool. No tuvo sentido debido a la situación que estaba pasando el mundo respecto al coronavirus", aseguró en la radio"

Habló de la posibilidad de que regrese el fútbol: “El fútbol sin público es posible por una razón, es de justicia acabar las competiciones deportivas para que los resultados se correspondan con la realidad". Y no puso fecha a un regreso con público. Eso es algo que no está en ninguna previsión porque todo se mueve en la más absoluta incertidumbre: “Va a haber una posibilidad de rebrote. Dudo que haya espectáculos durante mucho tiempo, veremos en otoño”.

También habló de lo sucedido con Rita Maestre, de Ahora Madrid, que le mostró su apoyó en unas imágenes que se han hecho virales por estar tan lejanas de la polarización: “Rita Maestre y yo hemos tenido choques durísimos, como los de la época más dura de los Real Madrid - Barcelona. Me he emocionado cuando nos ha expresado su apoyo”