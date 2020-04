Un edificio en Santiago de Compostela es uno de los protagonistas durante este mes largo de confinamiento. En él unos vecinos van colgando mensajes: “Somos de lo que pensamos que la letra no entra con sangre, sino con retranca”, decía Europa Press María Von Touceda, responsables de las proyecciones en Os Concheiros. “Aunque se hacen proyecciones en otros lugares de España, las nuestras tienen las frases más potentes. Y además ponen en valor Santiago. Porque parece que es en Madrid donde se hace todo lo más interesante y nosotros lo hacemos desde aquí, desde la periferia”,dice.

Son varios los mensajes que ha ido dejando y han creado una corriente de opinión. Hay quien está a favor y hay quien considera que estos mensajes están fuera de lugar. Uno de los últimos ha sido muy polémico: “Pues parece que se podía vivir sin fútbol”, han escrito en el edificio creando una conversación en Twitter acerca de lo acertado o equivocado del mensaje.

Casi todas las respuestas dicen lo evidente: que sí se está pudiendo vivir sin fútbol y sin un montón de cosas más que nos estamos perdiendo por culpa del coronavirus y del confinamiento obligado. No hay fútbol, como no hay ningún ocio común fuera de las casas y no se ponen esos mensajes en los edificios: no hay ni habrá conciertos durante mucho tiempo, ni teatros ni museos, por lo que, se supone, también se puede vivir sin ellos.

También se apela al motor económico que supone el fútbol, tanto de manera indirecta como la de empleos que genera de manera indirecta, algo que difícilmente consigue cualquier otro tipo de ocio que ahora también se ha parado.