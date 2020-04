La AFE trabaja para que, cuando regrese el fútbol, lo haga con todas las garantías. Algo con lo que de momento no cuenta a pesar de los protocolos elaborados por la Liga y la Federación. El sindicato de futbolistas, que se reúne en la tarde de este martes con todos los capitanes del fútbol profesional de manera telemática, ha elaborado un borrador con sus reclamaciones que ya ha empezado a distribuir entre sus afiliados. En él reclaman seguridad, pero también que no se les vea como un colectivo insolidario por disfrutar de unos privilegios que ellos no han solicitado.

“Los jugadores están deseando volver a entrenar y competir, pero cuando se les garantice a nivel sanitario una seguridad ante el contagio que a día de hoy no se les da”, dice el borrador. “Los jugadores no quieren ser utilizados como monos de feria para entretener a una parte de la población que actualmente focaliza sus críticas hacia los dirigentes responsables de esta tragedia que se ha llevado las vidas de 20.800 personas en España”, añade.

“A los jugadores se les echa a los pies de los caballos dando una imagen de ellos de frívolos y elitistas cuando el 100% de los jugadores de primera división ha reducido su salario mínimo un 15%, mientras que la mayoría de los políticos (gobernantes y opositores) no se han reducido ni 1%. Mismo criterio para cargos de asignación directa y altos ejecutivos de empresas. ¿Piden esfuerzo y ellos no lo hacen?”, continúa.

La AFE entiende que el protocolo elaborado por la Liga en el que se compromete a hacer test diarios a los futbolistas es exagerado. Y rechazan esos test a la espera de que pueda disponer de ellos todo el mundo y se los ceden a los trabajadores sanitarios. “Los sanitarios demandan disponibilidad de test fiables y los jugadores los rechazan para que dispongan de ellos las personas que están salvando vidas en los centros sanitarios. Los jugadores están mostrando más sensibilidad y solidaridad con la población que los políticos que han accedido a dichos test por el cargo que ocupan”, concluye.