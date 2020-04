Salir a hacer deporte es una de las medidas por la que más se preguntan los ciudadanos porque suponer da un paso adelante y sentirse algo menos confinado, además de recuperar la forma. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ya dijo que esa es uno de las acciones “que siempre están sobre la mesa”. Aunque aseguró que "requiere un control muy estricto”.

Puede ser el siguiente paso que dé el Gobierno de Pedro Sánchez, pero parece que se va a ser muy estricto. Faltan por definir varios puntos, pero está claro que no se van a permitir deportes grupales y que sí se podrá ir a correr o incluso hacer bicicleta, siempre que sea de manera individual y no acompañado, como lo solía hacer mucha gente antes de todo esto. Nada de grupos, aunque sea sólo para correr, nada de hacer cosas que puedan provocar que el virus se propague e inutilizar este mes largo de confinamiento.

Una de las preguntas a resolver es si para hacer deporte, cuando se pueda, se podrá usar mascarilla. Es una opción que está sobre la mesa, pese a la incomodidad que pueda acarrear, pero así evitaría la dispersión de saliva a la hora de correr.

“Entiendo que estas medidas se incluirán en los próximos decretos progresivamente". Simón explicó que no cree que "seamos ni más ni menos disciplinados que otros ciudadanos de la Unión Europea”, pero destacó que el objetivo es que las medidas que se propongan se implementen de forma correcta y "no que se queden en un papel”. Lo que no quiere el Gobierno es que abrir la mano un poco suponga que se relaje todo y la gente se olvide de que el virus sigue ahí y sigue siendo igual de contagioso.