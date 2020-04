La clase de yoga de Cristina Pedroche con Santi Cazorla

Cristina Pedroche ha estrenado un programa de entrevistas en el que mientras hacen ejercicio va charlando con diferentes personalides. Y lo ha estrenado con el futbolista Santi Cazorla a quien le reta a hacer ejercicios de Yoga.

Mientras le pregunta por asuntos como el de su larga y dura lesión. La sufrió, pero pudo volver al fútbol y descubrió lo que la gente le apreciaba: “Es lo más bonito que me voy a llevar. Sabía que la gente se preocupaba por mi lesión, pero tampoco me esperaba ir a campos de fútbol donde eres rival y que salgas aplaudido. Era algo inimaginable y es le mayor regalo que me voy a llevar cuando me retire porque lo más importante en la vida es tener cariño y que te recuerden como una buena persona”.