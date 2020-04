Rita Maestre, de Más Madrid y sus palabras sobre Rafa Nadal

Rita Maestre, la concejal de Mas Madrid en la ciudad ha hablado del deporte en Radio Marca y no está de acuerdo con que vuelva el fútbol sin público: “Una de las cosas que se aprende de esta crisis dolorosa es que hace falta público. Que los partidos vuelvan sin gente es una mala idea. Igual que en el cine o el teatro. Se plantea que se haga con aforo pequeño. Para ir al teatro y que haya tres sentados en la butaca tampoco me parece muy interesante. En el fútbol y en la cultura es mejor que las cosas se hacen bien a que se hagan a medias. Voto no al fútbol a puerta cerrada", ha asegurado.

Dice que hay que tener paciencia: "Es mejor esperar y que se hagan las cosas bien. Y las cosas bien en el deporte, en el fútbol, es que estén los jugadores, la competición y la gente. Si no sería como un entrenamiento normal. Es importante que haya público, que este la afición, y que si tardamos un poco más en conseguirlo para que se haga con seguridad, es mejor esperar un poco. Lo pienso así en el deporte y en otros sectores. Uno no quiere ir a un teatro para tener a diez metros al de al lado y compartir la sala con otras cinco personas. Hay que asumir que nos quedan unos cuantos meses de transición, de adaptación a esta situación, pero que pasarán y volveremos a la vida normal.”

No es mucho de fútbol, pero sí su marido que es muy madridista: "“No soy futbolera, pero mi marido es profundo madridista. No solemos discutir salvo que me meta, aunque sea de broma, con el Madrid o con algún jugador. No tiene una gran capacidad de aceptar la crítica en nada que ver con el Madrid. Sobre todo cuando estaba Cristiano Ronaldo. Simpatizo con el Atleti por mi familia aunque el fútbol no lo he seguido mucho. Seguía más el baloncesto, soy acérrima de Estudiantes y ahí las rivalidades van cruzadas. Hacemos un buen trío con Almeida (rojiblanco) y Pepu Hernández (exentrenador colegial). Sé que el Alcalde es del Atleti. Hace un año y medio estuvimos inaugurando una placa donde se fundó el Atleti y estuvimos los dos cantando el himno, él con mucho entusiasmo.”

Y le han preguntado por el deportista que más admira: “Rafa Nadal. No puede haber gente que le caiga mal”.