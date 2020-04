Las palabras de Simón que frenan los planes de LaLiga

La recomendación de los técnicos del Ministerio de Sanidad que desaconsejan a las empresas que realicen test masivos para detectar el coronavirus si no están establecidos ciertos parámetros, pone en entredicho los planes de LaLiga, que tiene previsto someter a las pruebas a las plantillas y cuerpos técnicos de Primera y Segunda división en las próximas semanas.

Sanidad no recomiendan que las compañías hagan test colectivos para localizar el este virus si no están fijados ciertos indicadores y no son capaces de interpretar los resultados. Además, subraya que tiene "más sentido" hacer pruebas a personas con síntomas.

Así lo ha asegurado este sábado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa de los responsables del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, en la que ha dicho que los técnicos del Ministerio, de hecho, no van a proponer pruebas masivas a personas asintomáticas.

"No quiere decir que no se puedan realizar pruebas que se ajusten a las recomendaciones que den los grupos de expertos pero las pruebas a personas con cualquier sintomatología por leve que sea tiene más sentido que las generalizadas a poblaciones asintomáticas", ha subrayado Simón.

La recomendación de Sanidad cuestiona las intenciones iniciales de LaLiga, que pretende que las plantillas del fútbol profesional se sometan a test antes de reiniciar la temporada.

De hecho LaLiga anunció el viernes el aplazamiento de la puesta en marcha de las pruebas del coronavirus. La patronal de los clubes tenía intención de comenzar a hacer los test la próxima semana para volver cuanto antes a los entrenamientos y poder reanudar la competición. Y está a la espera de que de las autoridades sanitarias pongan fecha para el comienzo de los entrenamientos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya advirtió el viernes que los test deberán realizarse bajo criterios médicos y en el orden que marquen las autoridades sanitarias.

"Hay una orden del Ministerio de Sanidad que indica en qué condiciones y cómo hay que hacer las PCR e indica también que todas aquellas entidades públicas y privadas que dispongan de material para hacer pruebas de diagnóstico de cualquier tipo, sean PCR o sean pruebas de diagnóstico rápido, lo tienen que comunicar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autonómica respectiva y también indica que los PCR tienen que hacerse bajo prescripción médica", explicó el ministro Salvador Illa.

Los técnicos del Ministerio de Sanidad han ido más allá. Fernando Simón ha indicado que si alguna empresa va a realizar pruebas de este tipo, no solo se trata de tener el resultado sino también de entender cómo interpretarlo. Además, es necesario, según ha señalado, hacer un seguimiento a los contactos de los positivos así como una atención sanitaria adecuada.

"Hacer pruebas de este tipo sin tener bien establecido y coordinado todos estos procesos, creemos que no lo podemos recomendar", ha insistido Simón, que ha añadido que puede darse el caso de que con este tipo de medida se usen recursos de la sanidad pública sin "un sentido clínico real".

Simón ha explicado que ya hay una guía, acordada con las comunidades autónomas, que establece la estrategia de diagnóstico en las situaciones en las que "tiene sentido" utilizar un tipo de prueba u otra, que estará disponible esta tarde o mañana.

“Obviamente todo el mundo quiere hacerse la prueba para saber si ha desarrollado defensas, pero las pruebas serológicas no son cien por cien fiables, con lo que no pueden hacerse de cualquier manera”. ha dicho Simón, que ha destacado que hay que tener cuidado con su uso porque la interpretación de los resultados “puede generar más problemas que soluciones”.