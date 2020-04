Pepe Domingo Castaño: “Tengo coronavirus”

“Ayer me hicieron el test serológico y el resultado es: «Infección por Covid-19»”, ha dicho Pepe Domingo Castaño en la Cope. El periodista ha reconocido que ha ido a una clínica privada y se pinchó en el dedo y el resultado es que el cuerpo ha vencido al virus, pero que está mejorando cada día. Sigue dando positivo, aunque ya no lo está sufriendo. “Mi cuerpo está venciendo el virus. Ahora, me quedan unos días encerrado en la habitación pero estoy bien”, ha dicho.

Días atrás se sintió fatal, pero no quiso ir al hospital porque pensaba que podía pasarlo en casa como lo ha hecho. Asegura que le ha atacado a la garganta y su voz sonaba ronca. El periodista ha dicho que cree que el virus ataca a la parte más débil del cuerpo y que a su mujer le ha atacado a la gargante.

"Fiebre he tenido un día, y tampoco he tenido más tos de la que ya tengo habitualmente. Lo peor era el cansancio. No tenía ganas de nada, ni de mover un brazo. Perdí la voz, estuve con un dolor de cabeza brutal, sin comer cuatro días...Han sido dos semanas, pero sobre todo cinco días en los que tenía la sensación de estar fuera del mundo», dijo la semana pasada, sospechando que estaba enfermo. Y lo estaba.