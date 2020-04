Coronavirus: los domingos sí hay MotoGP: desde casa y en pantuflas

El coronavirus mantiene congelado el Mundial de MotoGP, pero eso no significa que los aficionados no tengan su cita con las carreras todos los domingos alrededor de las dos de la tarde. De eso se encargan DAZN, la plataforma de streaming que tiene los derechos del campeonato para España, y Ernest Riveras, el narrador habitual de los Grandes Premios e ideólogo de estas carreras «vintage» con el valor añadido de los comentarios de los propios protagonistas. No se trata de repetir sin más las victorias pasadas, sino de repasarlas con los pilotos, que desvelan más secretos de los que se pudiera esperar. «Algunos me reconocen que quizá cuentan demasiadas cosas. La frescura del formato viene de que como no tienes un micrófono delante, estás en tu casa, igual hasta en pantuflas, pues te evades. Es un poco como en Gran Hermano. Se olvidan de que están hablando para la tele con la que hablan en cada Gran Premio y los comentarios son muy frescos», cuenta Ernest Riveras, feliz por cómo está evolucionando la idea. «El objetivo era narrar, pero luego te das cuenta de que, aunque la carrera sea importante para el protagonista, sólo aparece en pantalla veinte de los cuarenta y cinco minutos que dura. Con Márquez fui improvisando sobre la marcha, si enfocaban a Rossi, pues hablábamos de Rossi y así. Interesa que Marc hable de Valentino o Pedrosa de Lorenzo», continúa Ernest, que realmente lo que acaba haciendo es un cuestionario en profundidad al personaje. «Ha derivado en entrevistas encubiertas, en las que pregunto a los pilotos sobre distintos temas. Ha sido una evolución natural que no estaba prevista en principio».

La fórmula arrancó a lo grande, con Marc Márquez recordando su victoria en Tailandia 2019, el día en el que se proclamó campeón del mundo de MotoGP. Eran los comienzos del confinamiento y la gente lo estaba pasando mal en casa ante una situación tan nueva como desconocida. La ventana de DAZN dejaba entrar un poco de aire fresco en los hogares de los aficionados al motociclismo. «Nos fue de fábula. Además era justo el fin de semana que nos tocaría estar en Tailandia. Se alinearon los astros para ver que podía ser buena idea», explica Riveras, que también estuvo en el embrión de los programas «Conexión Vintage» de Teledeporte, que tan de moda se han puesto desde el pasado 15 de marzo.

Después de Marc, han pasado por DAZN durante esta cuarentena Álex Rins y su triunfo por trece milésimas, precisamente sobre Márquez, en Silverstone; Maverick Viñales, que recordó una de sus victorias del curso pasado, la de Assen; o Toni Elías, con el que desde Estados Unidos se hizo un repaso al histórico Estoril 2006, aquella vez en la que derrotó a Valentino Rossi y le robó unos puntos que al final dejaron al italiano sin la corona mundial esa temporada.

Esta semana, DAZN se fue más atrás en el tiempo que nunca y puso el reloj en 1999 para viajar hasta Río de Janeiro y revivir el momento en el que Álex Crivillé se convirtió en el primer español campeón del mundo en la categoría reina. Una auténtica joya por las imágenes y por la intrahistoria, porque el ahora comentarista reconoció que la leyenda que asegura que aquella noche de celebración en el hotel un sofá salió por la ventana y acabó en la piscina es cierta.

Este parón de la vida cotidiana ha llevado a que los aficionados tengan tiempo a mirar al pasado, pero Ernest no ve muy factible que estos formatos tengan mucha vida más allá del estado de alarma. «Es algo que probablemente nunca hubiéramos inventado si no fuese fruto de la necesidad. Tiene valor, lo que no sé es si lo vamos a poder prolongar cuando vuelva la normalidad. Los pilotos han colaborado porque son conscientes de que la gente está ávida de cosas que le hagan olvidarse del día a día. Hacen sus directos en redes sociales, sus movidas y están muy colaboradores, pero cuando este pase seguramente esto se acabará».

Hoy (13:45, DAZN) le toca el turno a Aleix Espargaró, que va a revivir su primer podio en MotoGP, que consiguió en Aragón 2014. Está pendiente también el título mundial de Moto2 de su hermano Pol en 2013 y no se descarta que en próximas entregas aparezca Valentino Rossi. «Está pedido y no es imposible, pero tiene 50.000 peticiones para hacer cosas. Querríamos comentar con él su primera victoria con Yamaha en 2004. Queda la imagen del beso a la moto, pero no sé cuánta gente ha visto la carrera o la recuerda bien. Nosotros dejamos que sean los pilotos los que elijan la carrera que quieren comentar. Maverick eligió Assen en lugar de Malasia. Rins quiso la de las trece milésimas con Marc y, con Rossi, nos daría igual la que quisiera. Haremos la que diga él», cierra Ernest, que disfruta con estas miradas «vintage» mientras se prepara para cuando el semáforo se apague de nuevo.