“No traje el coronavirus”, el futbolista que pide perdón por salir con sus niños a la calle

El delantero de Osasuna, Chimy Avila, que está recuperándose de una lesión ha sufrido el acoso de los que vigilan quien sale de casa con niños y más gente.

El futbolista colgó una foto de sus hijos y más gente paseando el domingo, el primer día que se podía pasear y empezó a recibir mensajes. Por eso ahora ha escrito otro mensaje:

“Creo que todos cometemos errores. Y somos justamente juzgados, pero creo que no he matado a nadie o no he sido yo el que trajo el corona virus al mundo. He pedido perdón y tomar más precauciones. Somos los mismos que vivimos en la misma casa .... pero bueno había que hablar de algo ......", ha escrito en Instagram.

La salida de los niños ha sido muy criticado porque no todos han respetado las distancias de seguridad y, sobre todo, no han mantenido la regla de salir sólo uno adulto con los niños pequeño de la familia. Eso ha sido lo que más se ha vulnerado, mucho más que la distancia, que casi siempre se ha respetado. Pero muchas familias aprovecharon el día para salir juntas a pasear, lo que estaba prohibido.

El jugador de Osasuna estaba siendo uno de los jugadores más destacados esta temporada, pero una lesión cortó en seco su progresión.