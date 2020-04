El miedo de Nadal cuando vuelva a jugar al tenis: “El brazo me va a doler”

Rafa Nadal y Pau Gasol, lideres de la campaña de Cruz Roja que está cerca de alcanzar los ocho millones de euros de recaudación para luchar contra el coronavirus, concedieron una entrevista a cuatro diarios deportivos españoles: As, Mundo Deportivo, Marca y Sport; en la que el balear dejó una reflexión sobre cómo puede afectarle el largo parón (ya son dos meses casi sin tocar la raqueta): “No me gusta pensar a muy largo plazo porque no sabes lo que va a suceder. Para poder volver a desarrollar una actividad completamente normal tendremos que encontrar una vacuna o algo que cure el virus, y a día de hoy no estamos preparados. Tanto Pau como yo tenemos una edad avanzada por lo que todos los parones en el tiempo creo que nos perjudican. Y nos perjudica el no competir, pero el no entrenar también. Para un cuerpo como el mío, que está castigado, llevo un mes y medio sin tocar una raqueta y para mí es muy perjudicial. No es un tema de estar parado voluntariamente, es un tema de que mi brazo cuando vuelva a golpear una pelota me va a doler en muchos sitios: me va a doler la muñeca, el codo… El riesgo de lesión en la vuelta es muchísimo más grande que cuando uno mantiene una actividad por pequeña que sea. Yo si pudiera entrenar 30 minutos al día al tenis, ejercitando los músculos del tenis, creo que sería un gran avance para estar menos oxidado cuando necesite. Estoy preocupado porque el cuerpo necesita actividad, en casa hago lo que puedo, pero tengo la confianza de que podamos ponernos en marcha y recuperar el nivel general que teníamos”.

El número dos del mundo también quiso explicar su deseo de que el tenis puede ser de los primeros deportes en volver a la actividad, con un matiz: al entrenamiento. “Una cosa es entrenar y otra es competir. Creo que en el tenis no debería haber problema si yo me voy a entrenar con otro profesional, aunque la realidad a día de hoy es que no es prioritario en este momento, ni para mí ni para nadie. Lo prioritario es atajar la crisis sanitaria que tenemos. Competir ya lo veo muy difícil en nuestro deporte. Ojalá pudiéramos hacerlo aunque fuera sin público, aunque no me guste, pero creo que es un momento de ser responsables y coherentes. No veo cómo podemos viajar cada semana a un país distinto. Al final para disputar un Grand Slam estaríamos hablando de que son 128 jugadores masculinos, 128 femeninos, más todos sus equipos, más los doblistas... Estamos hablando de que en un recinto que es grande pero en el que al final estamos muy en contacto, estaríamos toda esta gente más los servicios que se necesitan, que son muchos”.