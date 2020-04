Ronaldinho explica su paso por la cárcel en Paraguay: “Fue un golpe duro”

Ronaldinho pasó mucho tiempo en la cárcel de Paraguay. Ahora está en un hotel de lujo y ha hablado de lo que le ha sucedido Primero, la razón de por qué fue allí. “Todo lo que hacemos es en virtud de contratos gestionados por mi hermano, que es mi representante. Vinimos para participar en el lanzamiento de un casino online tal y como se especificaba en el contrato y para el lanzamiento del libro Craque da Vilda, organizado por la empresa en Brasil que tiene los derechos de explotación del libro en Paraguay”.

Dice que no sabía que sus papeles fueran ilegales: “Nos quedamos totalmente sorprendidos al saber que los documentos no eran legales. Desde entonces nuestra intención ha sido colaborar con la justicia para aclarar el hecho como lo vinimos realizando desde el principio. Desde ese momento hasta hoy hemos explicado todo y facilitado todo lo que la justicia no ha solicitado”.

Y fue a la cárcel: “Fue un golpe duro, nunca imaginé que pasaría por una situación así. Toda la vida he buscado llegar al más alto nivel profesional y llevar alegría a la gente con mi fútbol". Ha conocido una realidad imposible de ver antes: “Todas las personas con las que tuve oportunidad de compartir en la Agrupación me han recibido con amabilidad; jugar al fútbol, autógrafos, fotos... es parte de mi vida. No tendría ningún motivo para dejar de hacerlo, mucho más con personas que estaban viviendo un momento difícil, al igual que yo”.

Tiene claro lo primero que hará cuando vuelva a casa, a Brasil: "Dar un beso grande a mi madre, que vive estos días difíciles desde el inicio de la pandemia en su casa. Después habrá que absorber el impacto que esta situación ha generado y seguir adelante”.