Marat Safin, además de ser el número uno más alto de la historia con su 1,93, se ha convertido en una de las voces discordantes del tenis mundial en las últimas semanas. La penúltima idea del ruso fue su particular teoría conspiratoria sobre la pandemia del coronavirus. Safin aseguró que “todo estaba preparado. Ya en 2015, Bill Gates dijo que tendríamos una epidemia, luego una pandemia y que nuestro próximo enemigo era un virus, no una guerra nuclear. Simplemente él lo sabía y todos se estaban preparando. Entonces el 5G ¿por qué comienza? Luego se introducirán los nanochips. La gente está en pánico, todo está como debería", soltó Safin. Y después de esa teoría ha entrado en el debate que se ha despertado en los últimos días en el mundo del tenis: la unión de los circuitos masculino y femenino.

La propuesta de Roger Federer para que la ATP y la WTA se fusionen ha sido aceptada mayoritariamente por los pesos pesados del circuito. Las críticas son una excepción, pero las hay. Nick Kyrgios abrió la veda de los escépticos y el siguiente ha sido Safin. Su razonamiento arranca de una forma políticamente correcta: “Me parece una buena idea, se puede generar un producto conjunto que traería muchos beneficios a nuestro deporte. El producto se comercializaría mucho mejor, sería más atractivo para los patrocinadores y creo que sería una ayuda real para el tenis femenino". La continuación de Safin va por otro camino: "El tenis masculino es el que manda. Lleva aumentando sus ingresos y su atención mucho tiempo. El tenis femenino es un producto mucho menos comercializable, muy difícil de vender, y diría que casi imposible si no hay grandes estrellas. Sin la presencia de estrellas deportivas, pero también mediáticas, como Sharapova o Serena Williams, el tenis femenino es inviable”. La reflexión de Safin encontró apoyo en otro extenista ruso, Mikhail Youzhny. El actual técnico de Shapovalov fue más allá: “A mí ahora mismo me dices que te diga cuál es el top 10 del circuito femenino, y puedo señalar algunos nombres, pero no todos ni su orden y eso que estoy muy metido en el tenis”.