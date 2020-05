A poco más de 48 horas para el arranque de los entrenamientos un importante número de deportistas españoles desconocen cuáles serán las condiciones para reiniciar su trabajo. El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), Alfonso Reyes, no encuentra explicación a esta falta de información. “¿Por qué no tenemos ya este protocolo los deportistas profesionales? El lunes comienza la fase 0. No ha habido aportaciones de los deportistas a través de sus asociaciones”, ha tuiteado.

No ha habido aportaciones de los deportistas a través de sus asociaciones.#NoSinLosDeportistas https://t.co/sXM0TKIO4S — Alfonso Reyes (@alfreyes14) May 1, 2020

Hay numerosas asociaciones que se quejan de la ausencia de información después de la reunión telemática del jueves que aprobó el arranque de los entrenamientos en el fútbol y el baloncesto. Desde la Plataforma de Asociaciones de Deportistas a la Asociación de Ciclistas Profesionales o la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, la falta de información sobre el protocolo es denunciada de forma unánime. “26 horas después, seguimos esperando el protocolo del @deportegob. ¿En los próximos días? El día 4 se pueden reanudar los entrenamientos, pero no hay ninguna noticia. Serían tan amables ... Estamos hablando de salud”, ha publicado en las redes sociales la ABP.