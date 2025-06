Nuevo menosprecio de Pedro Sánchez a Ilia Topuria

El español Ilia 'El Matador' Topuria se ha proclamado campeón del mundo del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) o artes marciales mixtas, al vencer con un espectacular nocaut en el primer round al brasileño Charles 'Do Bronx' Oliveira.

Tras la batalla realizada librada en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Topuria, de 28 años y de origen georgiano, se mantiene invicto en 17 combates, siete por nocaut y dos por sumisión; Oliveira, de 35 años, se quedó con 36 triunfos, 11 por nocaut, 21 por sumisión, cuatro por decisión y 11 derrotas.

Topuria fue una tormenta desde el principio de la batalla en la que conectó con un par de ganchos que abrió la ceja del ojo derecho de Oliveira. La contundencia fue demasiada para el brasileño, quien recibió una combinación izquierda-derecha fulminante que lo envió a la lona a los dos minutos y 27 segundos del primer episodio, todavía Charles fue rematado con otro derechazo en el suelo hasta que el juez intervino para evitar más daño y decretó el nocaut.

El cinturón de campeón ligero de la UFC es el segundo para 'El Matador' Topuria, quien el año pasado también obtuvo la faja pluma luego de dominar a rivales de la talla del australiano Alexander Volkanovski y el estadounidense Max Holloway.

Topuría puede presumir de ser doble campeón de la UFC en dos divisiones diferente.

Un nuevo desprecio

Sin embargo, a pesar de la gesta histórica lograda para el deporte español, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar su desprecio más absoluto hacia El Matador.

Mientras el mundo del deporte y destacados miembros de la oposición no dudaban en felicitar a Topuria, el presidente del Gobierno guardaba un silencio atronador. Tan solo la ministra Pilar Alegria felicitaba en sus redes al campeón.

No se olvidaba tampoco Alberto Núñez Feijoo. "Histórico. ¡Felicidades, @Topuriailia! Gran campeón de peso ligero y orgullo de España", escribía el líder del PP en sus redes sociales.

Los reproches de Topuria

Pero el menosprecio de Sánchez no es algo nuevo y ya ocurrió con los triunfos anteriores de Topuria que llegó a quejarse amargamente en público de la falta de un gesto por parte del presidente.

"Cuando estaba aterrizando el avión y pensaba que tenía que pasar por donde pasan todos los extranjeros y no los españoles, y no haber recibido ninguna felicitación del líder de nuestro país, sí me dolió, pero eso no cambia mi amor por España", afirmó al llegar a Madrid tras convertirse en campeón del mundo de peso pluma de la UFC, ganando por KO al poseedor del cinturón, Volkanovski.

Hoy, la historia ha vuelto a repetirse.