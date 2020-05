En Alemania el tenis ha arrancado antes que el fútbol. Desde el viernes se está disputando en Höhr-Grenzhausen un torneo de exhibición con ocho jugadores germanos entre los que se encuentra Dustin Brown, uno de los pocos tenistas que puede presumir de tener un balance positivo con Nadal después de haber jugado dos partidos (Halle 2014 y Wimbledon 2015) con el español. Pero la atracción no es el actual número 239 del mundo. Otro de lo participantes, Benjamin Hassan, un alemán de 25 años y número 354 de la ATP, se ha convertido en el primer jugador en disputar un partido con mascarilla.

El torneo nació impulsado por el propio Dustin Brown y un empresario de la zona. En el Club de Tenis Höhr-Grenzhausen no hay público, los jugadores manejan sus toallas, no hay jueces de línea sólo un juez de silla, nada de saludos antes de empezar, los vestuarios y las duchas están cerrados y la bebida y la comida, empaquetadas. Los ocho participantes pasaron una cuarentena de dos semanas y están controlados por sus médicos personales. Los partidos se disputan al mejor de cuatro juegos y en caso de empate a tres se disputa un tie-break. Los jugadores, entre los que no se encuentra ninguno de los seis mejores germanos por ranking, están encantados de poder volver a competir, aunque sea en unas condiciones tan particulares. “Hace un par de semanas no había ninguna posibilidad de regresar a las canchas a corto plazo, fue un momento muy difícil, se hacía complicado motivarse al no saber cuando sería la fecha que nos permitiera volver a jugar”, ha afirmado Brown.