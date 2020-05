Iñaki Williams se ha confesado ante DjMario y ha hablado, como en La Resistencia de Broncano, de dinero y ha asegurado que los que dicen que gana 3,5 millones de euros en el Athletic: "se han quedado un poquito cortos, pero bueno…». Pero aclaró: «Nada me ha llovido del cielo, todo lo que tengo es por esfuerzo diario».

«La verdad que estoy muy contento donde estoy. He conseguido grandes cosas, pero no me quedo con eso, quiero conseguir más. Quiero llevar al Athletic a lo más alto si es posible», dijo con ambición el delantero del conjunto vasco.

Le volvió a preguntar por sus relaciones sexuales. «Ya dije en La Resistencia, que echaba cuatro polvos a la semana. Ahora te diría que es un siete de siete. Hago pleno", aseguró