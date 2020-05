Nadal quiere ir a entrenar, pero no puede mientras otros deportistas ya han empezado sus entrenamientos. Eso ha disgustado al campeón español. Ahora ha matizado un poco su mensaje: “Parece que hay un momento en el que no se puede opinar y en el que todo se convierte en política, y lo que simplemente dije es que creía que cuando la gente está yendo a trabajar a obras, a construir”, ha dicho en una entrevista en El País. Considera Nadal que no todo el deporte debe ser tratado igual,

El tenista ha vueltao a decir que no se actuó a tiempo: “Si se hubiesen adoptado medidas preventivas antes se hubieran evitado todas las medidas extremas que hemos tomado después. Que no me lo tomen como una crítica a un gobierno, porque al final a mí también me ha sobrepasado todo esto", ha añadido en la entrevista en ql que dice que él no quiere la nueva normalidad, que le gusta la antigua.

Nadal no pudo entrenar mientras parece que Djokovic sí lo hizo en Marbella. Publicó un video en Instagram en el que se le ve en una pista de tenis, golpeando y escribiendo: .“muy feliz de jugar en arcilla ... bueno, solo por un momento con mi teléfono en las mano".