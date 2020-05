El árbitro que quiso que Cristiano Ronaldo fallara un penalti

Howard Webb es un árbitro inglés del que todos los españoles se acuerdan, para bien y para mal: fue quien dirigió la final del Mundial de 2010 en Suráfrica, que ganó la Roja, pero en la que se vieron imágenes como la patada en el pecho de De Jong a Xabi Alonso que no fueron castigadas. Fue nombrado el mejor colegiado del mundo en ese 2010 y se retiró en 2014. Ahora ha vuelto a ser noticia por unas declaraciones que hizo a “The Athletic” en referencia a un partido que enfrentaba al Tottenham y el Manchester United en 2009: "Vi que Carrick llegaba primero al balón y que el portero le tocaba. Parecía fácil, esperaba las típicas protestas, pero lo que no me esperaba la mirada de Gomes [el guardameta del Tottenham]. Me di cuenta de que me había equivocado, no sabía en qué, pero me había equivocado, algo no iba bien, y mantuve la decisión. Sólo quería que Cristiano Ronaldo fallara el penalti...”. Pero no lo hizo y ese tanto fue el comienzo de la remontada de los “diablos rojos”, que iban perdiendo 0-2 y acabaron imponiéndose 5-2, anotando los cinco goles en apenas 22 minutos, desde el 57 al 79.