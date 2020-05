Fali, el jugador del Cádiz, no se ha presentado a los test de control contra el coronavirus. El defensa ya había advertido de que no volvería a jugar si había riesgo de contagio. Fali está dispuesto a no cobrar su contrato, pero no quiere comprometer su salud ni la de su familia. Asume, incluso, la posibilidad de tener que retirarse del fútbol.

El resto de jugadores del Cádiz se ha presentado esta mañana en la Ciudad deportiva, donde se han sometido a las pruebas.