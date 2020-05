Fran Vázquez dice adiós: de la renuncia a la NBA a ser el héroe de las ventanas FIBA

Fran Vázquez, con 37 años y después de 19 temporadas en la élite, dirá adiós a las canchas al final de esta temporada. El pívot del Casademont Zaragoza (Chantada, 1-5-1983, 2,09) ha sido un trotamundos en el baloncesto español (Unicaja, Bilbao, Herbalife Gran Canaria, Akasvayu Girona, Barcelona, Iberostar Tenerife y Casademont Zaragoza), vistió en 41 ocasiones la camiseta de la selección y es el tercer jugador español que más alto ha sido elegido en el “draft” de la NBA, en el número 11 en 2005, aunque nunca llegó a dar el salto a la Liga estadounidense. Muy pocos jugadores en la historia pueden presumir de haber sido elegidos en un puesto tan privilegiado del sorteo universitario y haber renunciado a la NBA.

“Ojalá pueda despedirme en la cancha y disfrutar hasta el bocinazo final", afirmó el jugador gallego en una despedida virtual emitida a través del canal de Youtube del conjunto maño y en la que participaron excompañeros y entrenadores de toda su carrera. Fran Vázquez ha sido un jugador especial. Es el máximo taponador de la ACB y de la Euroliga y ha sido el último jugador capaz de firmar un triple doble (11 puntos, 10 rebotes y 12 tapones en 2007 ante el Valladolid con el Barça) en la Liga Endesa. En su carrera acumula una Euroliga (2010), tres Ligas, cuatro Copas, una Supercopa, una Intercontinental y una FIBA Champions League. “Ni en mis mejores sueños podía imaginar una carrera así. Con 13 años no sabía qué iba a ser de mí. Si no hubiera triunfado en el baloncesto habría trabajo en un taller de pintura de coches, como mi padre, que era mi ídolo”, confesó en un emocionante comunicado delante de las camisetas de todos sus equipos.

Fran Vázquez iba para trabajador de taller o para portero de fútbol en Chantada, el pueblo que había más cercano a su aldea gallega. La Federación reclutó a un niño para el Siglo XXI de Galicia y luego emigró a Bilbao. Su evolución le llevó a la élite pronto, selección incluida. La renuncia a la NBA le convirtió en un caso especial. “Todo fue muy rápido, pero fue una decisión personal. Por cosas de mi familia renuncié a un sueño, pero no me arrepiento. Podría haber probado, estar un año y volverme o hacer una gran carrera allí, pero estoy contento de lo que he hecho”, explicó.

En su última etapa ha recibido todo el reconocimiento que le debía el baloncesto español gracias a su aportación en las “ventanas FIBA” que concluyeron con el oro en el Mundial de China. Fran Vázquez fue el hombre clave para Sergio Scariolo en el juego interior durante la fase de clasificación. Su papel fue determinante y sirvió para aclarar muchos de los malentendidos que surgieron en sus anteriores presencias y ausencias como internacional. Que si era demasiado tímido, que si nunca entró con buen pie en el grupo de los Navarro, Gasol y compañía, que si las malas influencias de su entorno más cercano... Fran se despidió de la selección con su hijo viéndole en la grada que era una de las cosas que más deseaba del mundo. Ahora le queda por ver, si la pandemia por el coronavirus lo permite, la despedida de su padre en la lucha por el título que se ha inventado la ACB y que debería disputarse entre finales de junio y comienzos de julio.