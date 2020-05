Una información se ha hecho viral por whatsapp y en las redes sociales. Adjudicaban a Fede Valverde, futbolista del Real Madrid un accidente en Valdebebas, en el que, según algunos testigos, habría chocado a gran velocidad tras salirse de la carretera.

Después, habría cogido los papeles del coche y habría huido ante la sorpresa de todo el mundo. Las noticias así corren como la pólvora así que su pareja Mina Bonino, lo ha desmentido rotundamente: “Publicar información falsa adjudicándosela a una persona es delito por injurias y calumnias, y puede ser penado. Pero no es solo eso, antes de poner algo se debe chequear. Detrás de una persona que ustedes le adjudican una información falsa, hay una familia”, ha asegurado en Twitter.

Ni siquiera tiene coche: “Dicho esto;la información circula con unas fotos acerca de que Fede chocó es MENTIRA. En dos meses solo salió de su casa el miércoles para hacerse las pruebas, y no tiene siquiera ese auto. Chequeen la información por favor. No quieran ensuciar a quien jamás se metió en un lío”, ha insistido.

Estaba muy enfadada: “Pero claro que es falso”, ha respondido a un seguidor."Si él no sale a desmentirlo es porque no quiere que se le de más entidad a algo que no hizo y porque detrás de esto se están encargándo los abogados y el club de saber quién difundió la información falsa".