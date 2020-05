Los planes del Real Madrid: el fichaje y el descarte

El Real Madrid trabaja para la próxima temporada porque el fútbol tiene que seguir. Su situación económica es mejor que la de casi todos, pero tampoco se van a hacer gastos desorbitados. Lo que sí hay es un plan.

Y se quiere a un futbolista para el centro del campo. El verano pasado, el fichaje era Pogba. Eso ha cambiado, según anuncia Marca. El francés ya no entra en los planes blancos y ahora hay otros objetivos. Camavinga, del Rennes, está primero en las quinielas. “Honestamente, no me concentro demasiado en eso. Es bueno que grandes clubes como los mencionados estén interesados en mí, pero al mismo tiempo, no estoy demasiado interesado en eso. Sobre todo porque estoy bien en Rennes. Veremos qué sucede después... Dejo que mis padres y mis agentes se encarguen de esto”, ha asegurado el fútbolista.

Los rumores están aho; “No leo demasiado sobre eso, pero me entero igual. De hecho, no puedo evitarlo. A veces termino rápidamente en redes sociales y veo cosas que me envían los amigos. Una vez, en Amiens, en la Copa de la Liga, un rival me dijo: 'Tenemos que cambiar nuestras camisetas antes de que fiches por el Real Madrid”. No tenía ganas de bromear, habíamos sido eliminados, pero después lo pensé y me reí sobre ello", cuenta