La Liga maneja tres fechas para el regreso de la competición: el 12, el 19 y el 26 de junio. " A mí me gustaría que fuese el 12″, reconoce el presidente de la Liga, Javier Tebas, en una entrevista en el programa “El Partidazo de Movistar". “Pero dependerá de lo que pase, va a depender de que podamos tener repuntes o no de contagios. Eso ya no depende del fútbol, depende de la sociedad española, de que se puedan cumplir las normas. Si todo siguiese como está volveríamos a jugar el día 12″, añade.

Tebas no cree que el fútbol se esté precipitando en el regreso. “Quienes nos tendrán que autorizar la vuelta al fútbol son las autoridades sanitarias”, afirma el presidente de la Liga. Y asegura que el fútbol debe ser un ejemplo de comportamiento para la sociedad.

“Los partidos van a ser igual. Es importante que todos nos acostumbremos a que lo que no es igual es cómo llegamos a los partidos”, dice Javier Tebas. Reconoce que los cinco positivos son menos de los que esperaba. “Por una cuestión estadística esperábamos 25 o 30. En Alemania ha habido diez y la penetración del coronavirus en España ha sido mayor”, asegura. Y añade que los técnicos y empleados que han dado positivo son sólo tres más. Ocho positivos entre los 2.500 test realizados.

“La carga viral es muy baja, están en la fase final de la enfermedad. Es probable que el lunes o el martes se les haga otro test y den negativo”, afirma Tebas. Por lo que no van a comprometer la reanudación de la competición. “Durante la competición esperamos que no haya casi ningún infectado”, dice. Y confía para ello en el cumplimiento del protocolo elaborado por la Liga.