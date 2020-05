¿Ha infringido Arthur, del Barcelona, el protocolo de LaLiga?

El Barcelona sigue con los entrenamientos, aunque no está muy claro si todos siguen el protocolo. El centrocampista Arthur ha llegado en otro coche, distinto al de la última sesión. cuando las normas dicen que hay que ir vestido ya de de entrenamiento y siempre con el mismo coche. Según le ha dicho el Barcelona a la Cope “la Liga no lo considera una infracción. Que Arthur ha tenido un problema mecánico con su otro coche y todos los vehículos se desinfectan cada día".

Piqué aseguraba el domingo que todo había estado bien explicado: . “Todo ha estado muy bien explicado desde el primer momento. Hemos empezado a entrenar y mañana otra vez. De momento, cómodos. Es distinto, es mejor entrenar en grupo, pero hay que adaptarse”, indicó en una entrevista en el programa ‘Partidazo de Movistar’ emitida en #Vamos y recogida por Europa Press. Piqué participó en el programa donde estuvo el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y vio positiva toda medida de precaución ante el COVID-19. “Toda medida de precaución es bienvenida, hay mucha gente que tiene miedo o respeto a este virus. Es importante que todo el mundo conozca el protocolo y lo cumpla a rajatabla. La seguridad de todos está en manos de cada uno”, dijo.

Tebas apuntó al día 12 como posible fecha para retomar la competición y Piqué pidió más tiempo. “He escuchado a Javier decir el día 12, pero llevamos mucho tiempo parados, solo un mes de entrenamientos sin amistosos. Yo tendría más en cuenta que estemos bien preparados, intentar evitar lesiones, que se vea buen espectáculo, el intentar pensar en el jugador, que sé que lo hacen, pero unos días más de entreno no nos irán mal”, afirmó. “Hay muchos intereses. Yo entiendo el interés de LaLiga en terminar esto porque hay mucho dinero en juego. Jugar sin público no nos gusta pero al final es o esto o quedarse sin acabar la liga que, aunque vamos primeros, sería bastante feo. Lo que está haciendo LaLiga tiene todo el sentido, esperemos que no haya infectados y poder empezar la competición”, añadió. Además, Piqué conoció en directo, con Javier Tebas en el programa, que LaLiga retrasará las concentraciones que tenía en contra a los jugadores. “Es un tema delicado para los jugadores. Se hablaba de un mes y medio de concentración, era demasiado. Si esto se puede evitar o reducir al máximo lo agradeceríamos”, dijo. El central azulgrana confesó que no ha coincidido con Leo Messi en los entrenamientos y confió en que “para julio” puedan celebrar con normalidad un título de liga. “Es complicado pensar en una celebración sin poder tocarnos. Esperemos que si al final ganamos la liga, que en julio estemos en una situación distinta”, zanjó.