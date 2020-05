Oier, capitán de Osasuna: “Es un poco surrealista el hecho de estar entrenando solo”

El capitán de Osasuna, Oier Sanjurjo, afirmó este martes que el hecho de tener que entrenarse de forma individual “es un poco surrealista”, ya que “desde pequeños" los jugadores están "acostumbrados a interactuar con los compañeros porque esto es un deporte de grupo”.

El futbolista navarro dijo que están viviendo una situación “un tanto extraña” y mostró “mucha ilusión” por volver a ver otra vez “a los compañeros, a los técnicos y todos los trabajadores de Tajonar”.

“Esto es una fase de transición y esperemos que poco a poco podamos disfrutar del fútbol en toda su esencia”, señaló Oier a los medios del club, que grabaron tanto sus declaraciones como el entrenamiento del grupo este martes.

El jugador rojillo piensa que para familiarizarse con esta nueva experiencia “hay que afrontar las situaciones cambiantes con optimismo y darles la vuelta”, y puso su ejemplo de trabajar en casa “lo máximo posible para no pensar más allá del día a día con el objetivo de sacar adelante el trabajo todos los días”.

“Creo que he tenido una capacidad de adaptación buena y en esta fase de entrenamientos individuales me estoy adaptando bien y físicamente he llegado bien”, manifestó el capitán de Osasuna tras la segunda sesión de la semana.

Del trabajo realizado por los futbolistas en sus casas durante el confinamiento, destacó que ha requerido “de mucha disciplina” con la misión de llevarlo “a rajatabla”, por lo que el canterano cree que ha llegado “con garantías” a esta fase, ya que se ha encontrado “bien” durante las primeras sesiones.

Oier ha avisado que deberán esperar para ver cómo “esta situación tan novedosa y diferente de tener que entrenar en casa con recursos y condiciones más limitadas, qué tipo de factura puede pasar". "Todavía es pronto para saber el alcance, pero esperemos que sean las mínimas posibles”, añadió.

Sobre el regreso a la competición, el capitán lo ve “un poco lejos”, ya que la situación les “ha pillado por sorpresa". "Nos ha atropellado un poco pillándonos fuera de juego”, apostilló.

“Día a día cambian mucho las cosas y no hay ninguna certidumbre. Hay que ir con cautela, ser optimista en pensar que va a volver la competición, pero sabiendo que esto puede cambiar en cualquier momento”, manifestó.

Oier espera volver a entrenarse dentro de poco por grupos reducidos, lo que significaría “un paso más hacia lo que era el fútbol".