El hecho de que todavía no haya empezado la temporada 2020 de la F-1 no quiere decir que no haya carreras. Sí las hay, pero en los “despachos virtuales” que el coronavirus ha convertido a la mayoría de casas de los representantes de pilotos, jefes de equipo y sus respectivos abogados. Ferrari ha oficializado hoy que Vettel no estará con ellos en 2021 y ahora se abre todo un abanico de posibilidades:

Lewis Hamilton: Acaba contrato con Mercedes a finales de 2020 y hasta el momento todo apunta a que renovará con el equipo de la estrella. Pero nunca ha escondido que “vestir de rojo” es la ilusión de todo piloto de Formula 1. Es la pieza más codiciada, y puede que Mercedes no esté dispuesta a seguir pagando 50 millones de euros al año al inglés, algo que sí podría ocurrir en el caso de la fábrica italiana. Además, de esta manera Ferrari tendría en su plantel de pilotos un campeón del mundo, algo que ha ocurrido casi siempre.

Carlos Sainz:

Es el piloto de moda y el deseado por equipos como Ferrari. Es metódico, rápido, consistente, joven y acaba contrato con McLaren a finales de 2020. Todos los rumores apuntan al madrileño como sustituto de Vettel para acompañar a Leclerc, aunque la llamada de Ferrari podría ser un regalo envenenado porque el monegasco es el “mimado” de la escudería, el piloto que han aupado desde que tenía 17 años y ahora está dando sus frutos. A Sainz no le asusta el reto y en la F-1 es difícil decir “no” a una oferta de Ferrari (lo hizo Alonso en 2000, pero era para ser piloto de pruebas). Puede que en Maranello piensen que Sainz no haría sombra a Leclerc. En McLaren están construyendo un proyecto interesante, aunque económicamente no sea tan jugoso como podría ser la oferta italiana.

Fernando Alonso:

Desde que se retiró de la F-1 a final de 2018 se especula con su nombre para regresar a Italia. Las circunstancias han cambiado mucho y parece difícil que en Ferrari quieran que Alonso vuelva, pero podría aceptar un contrato por un año y ser el maestro de Leclerc en determinados aspectos. Al menos ese podría ser el planteamiento que esté barajando Ferrari. En cualquier caso, Ferrari no es un equipo al que le gusten las tensiones entre pilotos y trataría de evitarlo a toda costa. Eso sí, Alonso sería una apuesta segura.

Daniel Ricciardo:

Dejó Red Bull por sorpresa y fichó por Renault en 2019. Pero los resultados y el rendimiento deportivo de la marca gala no pasan por su mejor momento. Ricciardo acaba contrato a finales de 2020 y representa el papel de piloto que podría servir de complemento a la velocidad de Leclerc. Aunque el australiano es un lobo con piel de cordero, al igual que Sainz.

Nico Hulkenberg:

Quedó fuera de la F-1 por sorpresa el pasado año y siempre se le ha considerado un piloto de gran valía, un buen segundo piloto, un buen escudero. No es la primera vez que suena para Ferrari porque cumple a la perfección el papel que busca el equipo para sumar puntos y no hacer sombra a la estrella de la escudería.