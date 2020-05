Así va a ser la vuelta al fútbol en Alemania de la que toda Europa está pendiente

No hay perdón para los que se saltan las estrictas normas de seguridad que ha implantado la Bundesliga para lo que será el regreso con mayúsculas del fútbol en la época del coronavirus. El campeonato de Bielorrusia no ha parado, pero no es lo mismo. Alemania es una de las ligas más potentes y será la primera en volver, con «1.000 millones de espectadores», según dijo Rummenigge, el presidente del Bayern, en «Bild», con todos pendientes a ver qué sucede, si es un espejo para el resto. Está todo previsto al milímetro. Así, pasan historias como ésta: el entrenador del Augsburgo, Heiko Herrlich, se quedó sin pasta de dientes. Qué faena. Hizo algo tan normal como salir a comprarla. Pero no estamos en tiempos normales, se saltó las reglas y por ese gesto tan corriente no va a poder estar en el encuentro contra el Wolfsburgo. Curiosamente, va a ser su primer partido al frente del Augsburgo, pues fichó en marzo, justo antes de que estallara la crisis. Tendrá que ser a distancia. Ni en la grada. Pidió perdón y admitió su error.

¿Qué norma se ha saltado? A todos los clubes se les mandó un protocolo que deben seguir con rigurosidad. Los equipos están concentrados (encerrados porque no pueden salir) en hoteles al menos desde una semana antes del comienzo del partido. El hotel es sólo para ellos, las habitaciones son individuales y se desinfectan a diario. La jornada antes de jugar se harán test a los futbolistas y el que dé positivo se irá a casa a pasar la cuarentena. El traslado al estadio será en autobuses donde los jugadores se sentarán dejando en medio asientos vacíos, el camino a los vestuarios se hará con las puertas abiertas, los reservas deberán llevar mascarilla, estar separados en el banquillo y no podrán calentar juntos; se limitan los recogepelotas, no se puede escupir ni celebrar los goles dándose la mano, no habrá saludo antes de comenzar ni cambio de camisetas... Toda una serie de medidas de prevención que no pueden solucionar la gran duda: es un deporte en el que hay contacto, habrá patadas, agarrones, en los córners los jugadores se cubren uno pegado al otro... ¿Será un nuevo fútbol? Lo seguro es que será a puerta cerrada, y algunos equipos como el Borussia Mönchengladbach optarán por poner fotos de cartón de los hinchas en los asientos para paliar la sensación desangelada de las gradas vacías; y que se podrán hacer cinco cambios en lugar de tres. Por lo demás, el miedo toma la palabra y Zorc, el director deportivo del Dortmund, se muestra comprensivo. «Si alguien tiene dudas o miedo no jugará». Aunque después añadió: «Todos quieren jugar». Precisamente el conjunto amarillo protagoniza el partido estrella, ya que recibe el Schalke 04 (15:30, #Vamos) en el denominado derbi del Ruhr.

El Dortmund está cuatro puntos por detrás del Bayern Múnich, que en esta primera jornada de regreso se las verá con el Unión Berlín a domicilio (domingo, 18:00). «Está claro que no sabemos cómo nos encontramos, pero habrá más de 200 países observando e intentaremos ofrecer un gran rendimiento», dice Flick, el entrenador de los bávaros. La desescalada futbolística en Alemania arrancó a principios de abril con entrenamientos individualizados, fase en la que se encuentra ahora la liga española. Después en grupos pequeños y sólo en la última semana ha habido sesiones «normales», ya con todo el equipo junto.

Rueda el balón en la Bundesliga, los futbolistas están ansiosos; Europa, expectante; y los ciudadanos no lo tienen claro: según una encuesta de la televisión pública ZDF, el 56 por ciento de los alemanes está en contra de que el fútbol vuelva, mientras que el 31 está a favor y al resto o no le interesaba o no opina. El dinero también «juega», ya que el campeonato firmó en 2017 un contrato televisivo de 4.640 millones de euros por cuatro años. Si no cumple, se pondría en peligro incluso el futuro de algún club.

Partidos que se pueden ver por televisión

Sábado 16

B. Dortmund-Schalke 04 (15:30, #Vamos)

RB Leipzig-Friburgo (15:30, Movistar Liga de Campeones)

E. Frankfurt-Borussia Mon. (18:30, Movistar Liga de Campeones)

Domingo 17

Colonia-Mainz 05 (15:00, Movistar Liga de Campeones)

Union Berlín-Bayern Múnich (18:00, Movistar Liga de Campeones)

Lunes 18

Werder Bremen-Bayer Leverkusen (20:30, Movistar Liga de Campeones)