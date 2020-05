El reto de Djokovic a Nadal y Federer

Djokovic ha concedido una larga entrevista en la que cuenta lo que el tenis significa para él: “Tengo un gran amor por el tenis y todo lo que me ha permitido y me permite hacer. A veces resulta duro porque tienes que sacrificar muchas cosas, no paso tanto tiempo como me gustaría con mi familia y viajo todo el año, pero me siento muy arropado por las personas que me quieren y que hacen que continúe jugando", dice. Está siendo un viaje apasionante, un viaje que realmente yo no he elegido, sino que ha sido al revés”

Y tiene claro que va a llevar hasta el final la lucha contra Nadal y Federer por ser el mejor de la historia: "Confío plenamente en mis posibilidades de terminar siendo el que más títulos de Grand Slam gane y el que más semanas haya estado como número 1 del mundo. Esa máxima confianza en mí mismo deriva de lo que dije antes, y no voy a negar que mis objetivos son esos. Pero también puedo asegurar que no es eso lo que me alimenta día a día para levantarme y seguir compitiendo, sino el crecimiento personal que conlleva. Creo que puedo hacerlo, honestamente, me quedan muchas cosas por hacer en este deporte”, aseguró. Es la pugna que mantiene el Big3 y Djokovic cree que por edad y por condiciones físicas puede llevarse el triunfo final.

Porque él piensa, además, que puede alargar su carrera mucho tiempo :“No creo en los límites, creo que son solo una ilusión impuesta por tu mente, y definitivamente me gustaría seguir jugando a tenis durante mucho tiempo", dice y tiene la receta: “Para que eso ocurra debo encontrar la armonía, la conciliación familiar, estar saludables, mantener las rutinas, que todo esté en orden en mi vida privada, etc”.

Y también acortar su carrera: "Estoy concienciado con el hecho de que poco a poco, iré reduciendo la cantidad de torneos en los que compito, pero será progresivo para poder seguir jugando los grandes torneos que realmente me motivan, durante el máximo tiempo posible”,