Los atletas son los que más están sufriendo la incomprensión de la gente cuando salen a entrenar y parece que no cumplen con las franjas horarias. Pero no son ellos quien se saltan las normas.

Hay muchos deportistas amateur que no hacen caso a eso de que hay que entrenar de manera individual y salen con amigos a echar las horas.

Al atleta y entrenador Carles Castillejo le ha pasado hoy algo así, como ha contado en las redes sociales.

“Buen entreno hoy. 1h de rodaje a ritmos mas que buenos para mi. Poligoneando para no encontrarme gente hasta que me he vuelto a encontrar 4 del apocalipsis” ha asegurado en Twitter acerca de lo sucedido esta mañana del 15 de mayo:

“Les dices: GRACIAS por respetar las NORMAS. Te responden: MIS COJONES. Asi nos va amigos”