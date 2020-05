La celebración de un gol en la Bundesliga que se salta el protocolo y que está dando la vuelta al mundo

En este nuevo fútbol que deja la pandemia por el coronavirus los goles no son todo lo que era. Valen lo mismo, la alegría está ahí, pero no se puede celebrar en grupo por mantener el distanciamiento. Así lo dice el protocolo, entre muchas otras normas, que Dedrick Boyata, el central del Hertha, hizo añicos. Su equipo se impuso 0-3 al Hoffenheim y tras el primer tanto, de Akpoguma en propia puerta, Boyata se acercó a su compañero Marko Grujic y le dio un beso en la mejilla delante de todos. Adiós distanciamiento... Más allá de que la medida tenga o no lógica, porque en las barreras los jugadores están juntos o en los córners se cubre al rival pegado, esto se especificaba como que no debía hacerse, pero no habrá sanción porque se trata simplemente de una recomendación. El entrenador del equipo de la capital justificó a su jugador: “Las emociones son parte del fútbol, espero que la gente lo entienda. Nos hemos hecho seis pruebas, la última ayer, y hemos dado siempre negativo”, aseguró Bruno Labbadia.

El Hertha ya estuvo en el centro de la polémica hace pocos días cuando Kalou, uno de sus delanteros, colgó un vídeo en las redes sociales saltándose todas las normas y dando la mano a sus compañeros. En ese caso fue apartado.