Joana Pastrana quiere volver a boxear en septiembre

Joana Pastrana quiere ser la primera deportista, fuera del fútbol, que vuelva a competir en España. La última semana de septiembre es la fecha que se ha marcado para el regreso. No ha descuidado su preparación durante el confinamiento, hace entrenamientos online para sus patrocinadores y ha comenzado ya a correr en la calle. No se aburre. «Entre los entrenamientos, las videollamadas con la familia, que no tienen que faltar, no paras», confiesa la boxeadora española.

El 28 de marzo debía haber peleado en la localidad madrileña de Moralzarzal contra otra española, Catalina Díaz, por el cinturón continental. «No te puedo negar que el día de la pelea pensé “Ahora estaría peleando por el campeonato de Europa y estoy encerrada en mi casa”. Se me pasó por la cabeza», reconoce la boxeadora.

El equipo de Guantes de Lobo con su mánager, Álvaro Gil Casares a la cabeza, trabaja para recuperar esa pelea en septiembre. Con la misma rival y en el mismo escenario. Joana está dispuesta a boxear gratis para hacer posible la pelea. El combate sería a puerta cerrada, pero con televisión en directo, un elemento imprescindible para hacer posible el regreso del boxeo ante la imposibilidad de recibir ingresos por taquilla. «Va a haber que sacrificar muchas cosas, será a puerta cerrada porque no hay otra manera», dice Álvaro Gil Casares.

El camino no ha sido fácil hasta ahora y tampoco lo va a ser hasta el momento de la pelea. «Ha habido etapas. Todavía nos queda un poco, pero al principio era como “venga, que no pasa nada, que esto se va a pasar rápido”. Luego entre medias ha habido una semanita de “es que no me apetece». Pero te marcas una rutina que tienes que cumplir en el día a día porque si no, te dejas y acabas cambiando horarios, haces un estropicio con la rutina alimentaria también y es mucho más difícil volver a la normalidad», explica Pastrana. «No me he alterado más de la cuenta. Tampoco ha cambiado tan drásticamente mi vida. O así lo quiero pensar para estar más tranquila», añade.

Lo más complicado de cuidar ha sido la alimentación. «Aunque entreno todos los días no desgasto lo suficiente, el trajín de arriba para abajo no lo tengo, aparte de no desgastar lo suficiente pasas mucho tiempo cerca de la nevera, cerca del armario para coger lo que sea, mucho tiempo viendo tele y el hambre te llama», dice.

Pero Joana ya piensa en volver a subir a un ring. Para preparar campeonatos anteriores, ha recurrido a «sparrings» parecidas a las rivales a las que se iba a enfrentar. Para este combate la estructura se reduce al mínimo. En el gimnasio, donde esperan poder comenzar el trabajo la próxima semana, además de cumplir las normativas sanitarias y de desinfección, sólo habría tres personas: Joana Pastrana, su entrenador, Nico González y Álvaro. No cambiaría mucho su preparación habitual. Nico suele hacerle de sparring y los tres tienen previsto someterse al test de coronavirus antes de comenzar los entrenamientos. «Entrenaríamos sólo nosotros tres, no dejaríamos que nadie entrase en los entrenamientos», explica Álvaro Gil Casares. Antes de la pelea también se someterían a controles todas las personas que accedieran al pabellón y se establecería el uso de mascarillas para el árbitro y los entrenadores en el rincón.

«La cosa está prevista para septiembre siempre y cuando conservemos los esponsors que tenemos», explica Joana. Hasta ahora ha tenido el apoyo de marcas como Oysho, Primor o Sangyong y también de LaLiga, para la que ha sido imagen en un anuncio, pero algunos contratos están pendientes de renovación. «Si los esponsors se van, no hay pelea porque lo haríamos a puerta cerrada, con lo cual la taquilla sería cero y por supuesto, aunque los esponsors sigan apoyando, yo no cobraría. Lo haría puramente por la gloria de volver a ser campeona de Europa», asegura. El boxeo la espera en septiembre.