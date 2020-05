Toni Nadal descubre quién es, para él, el mejor jugador de la historia (y no es Rafa)

Toni Nadal y Carlos Moyá han analizado para Eurosport a los rivales de Rafa Nadal, al que la cadena deportiva dedica esta semana, con una selección de los partidos más significativos de su carrera. La emisión ha comenzado hoy con las dos primeras finales de Roland Garros que jugó. En esas conversaciones, el “Tío Toni” ha desvelado quién es para él, el mejor jugador de la historia del tenis, aunque no es el tenista al que más le ha costado enfrentarse.

“Para mí, Roger Federer es un jugador maravilloso. Me gusta mucho verle. Si no fuera el tío o el entrenador de Rafael, me gustaría que Roger Federer ganara todos los partidos. Me gusta cómo juega porque es muy elegante, pero también es muy efectivo. Federer es el más grande que he conocido. Quizá Rod Laver o Rafael no están demasiado lejos. Pero hasta el momento Federer es el mejor”, asegura Toni Nadal

Pero hay otros rivales más duros para Rafa: “Para nosotros siempre ha sido muy difícil jugar contra Djokovic. Porque esto no va sobre cuál de ellos es mejor. Para nosotros, cuando jugamos contra Federer tenemos una manera de ganarle. En mi cabeza, antes de ir a la pista, sé lo que tenemos que hacer. Cuando jugamos contra Djokovic, muchas veces no sabemos exactamente qué tenemos que hacer. Es más difícil para mí. Prefiero jugar contra Federer”.

Carlos Moyá ha analizado la última final del Open USA contra Medvedev. “Bueno, tuvo un poquito de todo tácticamente. Ellos habían jugado unas semanas antes la final en Canadá, cuando Rafa ganó con facilidad. El principio fue duro, pero entonces él empezó a jugar realmente bien y fue fácil. Después, Medvedev ganó en Cincinnati, por lo que no fue una sorpresa que se encontraran en la final del Abierto de Estados Unidos”, dice.

“Honestamente pensábamos que cuanto más se alargara el partido, mejor para Rafa. Porque él tuvo que luchar muy poco durante el torneo y jugó muchos partidos ese verano. Así que pensábamos que un partido largo era mejor para Rafa. Y después de que ganara los dos primeros sets pensé que estaba cerca de acabar. No pensé que iba a ser capaz de remontar”, asegura.

“Pero fue increíble lo que pasó después de eso”, reconoce Moyá. “Rafa iba dos sets y un break arriba en el tercero, pero no lo pudo cerrar. Y después tuvo puntos de break y servicios para ganar el partido, pero las cosas se pusieron realmente mal para Rafa. Se trataba de demostrarle que no es fácil jugar una final de Grand Slam contra alguien que ha jugado tantas finales como Rafa”, explica.

“La experiencia fue muy importante, pero Rafa también tuvo la capacidad para adaptar cosas y cambiar otras que podían hacer daño a Danii. Honestamente pienso que Medvedev cambió de táctica completamente cuando estaba abajo y nos pilló un poco por sorpresa”, asegura.

Pero fue duro ganar a Medvedev. “Es como un muro. No estás acostumbrado a jugar contra tipos como él, que juegan por detrás de la línea y es un tipo alto que corre. Es un buen atleta y es muy difícil superarlo. Tienes que cambiar el ritmo, mezclar un poco, jugar bolas largas, bolas altas, hacerle correr hacia delante, hacerle dejadas. Hay que intentar mezclar muy bien porque si sólo intentas jugar fuerte y dar golpes ganadores es un jugador muy difícil de ganar”, analiza el entrenador de Nadal.

“Lo que quiero decir cuando digo que cambió su juego es que subió a volear. Con dos sets abajo empezó a hacer saque y volea, a intentar acortar los puntos. Eso fue muy bueno para él. En el quinto iba ganando 1-0 y 15-40 si no me equivoco. Así que no sé lo que podía haber pasado si Rafa no hubiera conservado su servicio. Pero, bueno, nos cogió por sorpresa cuando iba dos sets abajo, cambió su táctica y eso demuestra lo bueno que es", reconoce Moyá.

