Aganzo: “Para hacer daño a un sindicato la mejor forma es ir a por su presidente”

David Aganzo, el presidente de la AFE, asegura sentirse respaldado por la mayoría de afiliados del sindicato. “No voy a dimitir. Nadie me ha pedido que dimita”, dice después de que se haya publicado una carta en la que capitanes de Primera y Segunda División piden su marcha.

“Todos saben quién está detrás”, asegura en una conferencia de prensa telemática. “Cuando tenga pruebas las mostraré", añade, aunque no aclara si se refiere a la Federación o a la Liga. Sólo, en algún momento se refiere a “la patronal”. “Para hacer daño a un sindicato la mejor forma es ir a por su presidente”, afirma. “El día que tenga pruebas las mostraré. Todo el mundo se hace a la idea de este juego de debilitar a un sindicato para conseguir el poder. Desde que vine aquí he querido un sindicato independiente. El día que no vayamos por el camino de la unidad el sindicato morirá”.

“Me sorprende que sea en este momento, cuando hemos tenido una posición muy firme para salvaguardar los derechos de los y las futbolistas de este país. Entiendo que pueda haber problemas en esos conflictos entre patronal y sindicatos, pero cada uno tiene su función, la nuestra es ser independiente y transparente. El día que tenga pruebas lo diré. Cada uno tendrá su opinión y no nos confundiremos mucho”, dice Aganzo.

El presidente de la AFE volvió a manifestarse a favor del regreso de la competición, pero con las medidas sanitarias adecuadas. Por eso pide que el protocolo sea el mismo para los jugadores de Segunda B y Tercera. “Queremos que entiendan que son personas igual", dice. “Tiene que haber un plan de riesgos laborales para que puedan hacer su trabajo de forma segura”, añade.

A Aganzo le hubiera gustado que ese protocolo se hubiera aplicado también para la Liga Iberdrola, que ha sido suspendida. “No se les ha preguntado si querían volver a jugar. Me da coraje que se haya cancelado la Liga Iberdrola sin consultar”, afirma. Y pide que se le considere un campeonato profesional.

El sindicato de futbolistas pide protocolos sanitarios seguros y que no haya concentraciones. “Las que vienen después de un periodo de confinamiento pensamos que son inconstitucionales”, asegura.

La Afe no se olvida de los futbolistas que pasan dificultades y por eso ha creado un fondo para ayudar a los que pasan dificultades al que ha destinado tres millones de euros. Las solicitudes, que ya son varias, especialmente de Segunda B, Tercera y la liga femenina, tienen que pasar por una Comisión que las apruebe. Los futbolistas que tengan dificultades económicas también quedarán eximidos del pago de la segunda parte de la cuota del sindicato, que se abona en noviembre.