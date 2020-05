Aduriz, su emocionante adiós en un San Mamés vacío y con mascarillas

Aduriz ha entrado en un vacío San Mamés entre sus compañeros, que le han hecho el pasillo, todos con mascarillas. Hace unos días escribió que lo dejaba.

“Llevaba luchando durante bastante tiempo. Después de este confinamiento ha sido definitivo. La balanza se ha desequilibrado. El cuerpo tiene un límite y la cadera ha desequilibrado esa pelea”, ha dicho el ya ex delantero del Athletic. “Tenía la cadera mal incluso antes de la pandemia. Pero iba avanzando. Estos dos meses en casa han sido muy difíciles para la cadera”.

“Lo más duro no será no jugar estos 11 partidos ni esa tan amada y buscada final de Copa. Lo más duro será no volver a estar con esta cuadrilla. Os echaré mucho de menos. Gracias a todos por este viaje maravilloso e inolvidable”.

Estaban sus dos hijas, su pareja y toda su emoción: “Es un día para estar contento y para dar las gracias, aunque no es fácil hablar aquí en mitad de San Mamés con tanto silencio”

Y ha hablado de la final de Copa que no va a jugar: “Solo necesito que saquen la Gabarra. Lo importante es que el aficionado del Athletic pueda disfrutar de esta final. Yo también como un aficionado más”

"Del tiempo que he pasado con él me quedo más con lo que he vivido fuera que dentro del campo, prefiero más estar con las personas que con los futbolistas", señalo el bilbaíno en una entrevista en Radio Popular.

Lekue añadió que, aunque haya sido una noticia que venían "masticando durante toda la temporada", es "una pena" que Aduriz haya anunciado que cuelga las botas en una situación como la actual y obligado además por problemas físicos.

"No es que duela, pero da pena que una institución para todos, el club, los aficionados y nosotros, se retire es un momento triste. Pero es ley de vida y ley del fútbol. Podía haber sido de otra manera, pero no le puedes dar más vueltas", reflexionó.

El lateral apuntó, además, que en el vestuario ya conocían que Aduriz "tenía muchas molestias" y que "estaba sufriendo en el campo" porque es un futbolista "muy competitivo" al que, después de "tanto años de nivelazo, el no poder darlo ahora es algo que te hace sufrir,".

Por último, Lekue, como canterano, añadió "lo bonito que tiene ser del Athletic" es que "muchos chavales crecen viendo a sus ídolos jugando en San Mamés y un día te cambias en el mismo vestuario, juegas y compartes momentos bonitos con ellos". "Es una ilusión tremenda y ahora verle retirarse mientras me quedo en el primer equipo es un orgullo", añadió. EFE

