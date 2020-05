En la fase 2 han cambiado las horas para hacer deporte y la desecalada avanza ya muy rápidamente hacia la nueva normalidad. Según el BOE en la fase 2 se acaban las franjas horarias y las personas de hasta 70 años podrán hacer deporte o pasear a cualquier hora excepto de 10 a 12 y de 19 a 20 horas, que estarán restringidas a los mayores de 70 y las personas vulnerables.

Eso sí, como ha ocurrido hasta ahora, se permite que las comunidades cambien esas franjas horarias.

En la Fase 1, en la que aún se encuentran las dos grandes ciudades de España como Madrid y Barcelona, el horario para hacer deporte se mantiene igual. Se puede hacer por la mañana, de 7 a 10 y ya después al atardecer, a partir de las 20:00 horas.

Para los deportistas profesionales que viven en localidades que están en la fase 2 que se abra la mano es un alivio, no porque no pudieran hacerlo, si no porque muchos de ellos recibían insultos cuando entrenaban porque la gente les consideraba amateur y pensaban que estaban infringiendo las normas.

Muchos de ellos han relatado los numerosos insultos y presiones que recibían de la denominada “policía de balcón”, la gente que vigilaba desde sus casas lo que hacían los demás.