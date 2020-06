Pepe Reina marca sus puntos de vista mediante sus likes en Twitter y es uno de los futbolistas más atento a lo que sucede en la política española. Aunque siempre lo ve desde su punto de vista, muy lejano de Podemos, del PSOE y del Gobierno.

Ahora, que todo el mundo habla del vídeo de Irene Montero antes de una entrevista con ETB el 9M, Reina ha dado like al mensaje del PP: “Del no se podía saber al no se podía decir. Irene Montero nos lo explica”, dice el tuit del PP.

En el vídeo, sin saber que era grabada y preparándose para la entrevista, Irene Montero asegura que fue por el coronavirus por lo que hubo menos gente en la manifestación del 8M, pero sobre todo asegura que durante la manifestación hubo mucho besos, abrazos y se daba la mano, cuando ella sabe que eso era ya peligroso.