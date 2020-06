Podría haber partidos de fútbol con público ya esta temporada

El fútbol está a apenas ocho días de comenzar y la idea que se ha mantenido desde el primer momento, la de que todos los equipos vayan más o menos a la misma velocidad para no dar ventaja a ninguno, se va a mantener con las novedades que va teniendo la evolución del desconfinamiento. Por este motivo hubo cierta manga ancha en los entrenamientos, independientemente de la fase de la desescalada en la que se encontraran las provincias, y por eso Las Palmas no va a poder jugar, de momento, con público sus partidos. La idea del equipo Canario, donde se entra en fase 3 a partir del lunes, era enfrentarse al Girona el 13 de junio, en encuentro de la Segunda División, con un tercio de su campo poblado, todos con mascarilla y respetando las normas de seguridad. Fernando Simón ha reconocido que ese ha sido uno de los temas a tratar en la reunión telemática en la que ha participado con varios futbolistas (Piqué, Carvajal, Koke e Illarramendi), junto al ministro Salvador Illa y a la presidenta del CSD, Irene Lozano. «No se ha dado una respuesta cerrada porque ahora mismo no se puede, pero sí es cierto que el Ministerio se ha comprometido a hacer una valoración de los riesgos y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará», admitió Simón. «Debido al peso que tiene el público en los partidos, lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, sea mucho o sea poco, según los aforos que se decidan, no se debería de aplicar esa norma y eso es lo que han establecido el Consejo y los jugadores», añadió. «La opción está ahí y según evolucione la epidemia o cómo estén las diferentes Comunidades en la fase 3 se podría plantear», concluyó. Sería adelantar fechas, porque los plazos que manejaba LaLiga eran: acabar este curso a puerta cerrada; empezar el próximo, en septiembre, con un tercio de aforo; e ir aumentando para en enero de 2021 llegar al aforo de los estadios. Pero en julio todo el país puede estar en fase 3 y quedarían seis jornadas por disputarse.

En la citada reunión, el Gobierno, además, agradeció a los futbolistas el «comportamiento ejemplar» que han tenido durante la pandemia e Irene Lozano afirmó que en estos momentos la sociedad «está necesitada de inyecciones de moral y que el retorno de la competición y la gran actitud de los futbolistas van a propiciar un impulso en el ánimo de la ciudadanía». Además, la secretaria de Estado para el deporte puso en valor la importancia que tiene el fútbol “como locomotora del deporte en España y como marca y emblema de la reputación en el exterior”.