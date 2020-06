La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, asegura que es “imposible” que pueda haber público en los estadios de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank en las dos primeras jornadas, sobre todo por la falta de igualdad para todos los equipos, y exige “no lanzar mensajes equívocos” al respecto como el del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que confirmó que habría aficionados en el duelo ante el Girona. “Diría que es imposible, la verdad, hay muchas consideraciones al respecto, pero la más esencial es de carácter deportivo, hay que respetar la integridad de la competición, porque es algo en lo que nos hemos esforzado mucho”, señaló Lozano en “El Larguero”.

La dirigente recordó que hay “distintas zonas” de España que están en “distintas fases” de la desescalada y que con LaLiga se han “esforzado en los que entrenamientos fueron acompasados” para todos los equipos. “Me extraña que después de todo ese esfuerzo para acompasar, ahora en los últimos 100 metros venga alguien como si la competición no la hicieran todos”, advirtió. “Es el momento de ser paciente y de saborear el éxito de que LaLiga se reanude, es el momento de que todos seamos responsables”, añadió Lozano, que también quiere evitar que se produzcan “aglomeraciones fuera de los estadios”. “Se hará responsable quien haya contribuido a generar confusión. Todos debemos lanzar el mismo mensaje y si no estamos todos en la misma fase de la desescalada es radicalmente imposible que haya público en unos estadios y en otros no”, aseveró.

Preguntada sobre si entonces se autorizaría la entrada de público cuando toda España estuviese en la misma fase, la dirigente reconoció que “el factor deportivo de desigualdad desaparecería” y se ceñirían ya “estrictamente a la situación sanitaria”. “Sabemos que en dos semanas cambian mucho las cosas, de momento para bien, pero no hay que lanzar mensajes equívocos. No se puede ir a los estadios, el acuerdo con LaLiga fue reanudarla a puerta cerrada y así se va a hacer”, sentenció.

Además, puntualizó que el tema no se lo ha "planteado nadie de forma oficial" al CSD y que se enteró por las palabras de Miguel Ángel Ramírez. "La gente necesita un mínimo de seguridad y estas ocurrencias inducen a la confusión. Vamos a arrancar la competición bien y vamos a ver cómo evolucionan las cosas y la epidemia", remarcó.

La presidenta del CSD tampoco quiso aventurar si en septiembre podría haber ya aficionados. "Mi opinión o intuición se va a interpretar como información. Sólo quiero decir que mientras no se den todas las garantías, que ante la duda seamos prudentes. Hay que pensar en la gente que se moviliza en un partido y que existe vinculación de los espectáculos de masas con la epidemia. No hay que anticipar demasiado", comentó, admitiendo que aún deben "trabajar" sobre el protocolo de este acceso.

“Llevamos trabajando en la vuelta del fútbol desde mediados de abril, LaLiga es una competición por la que teníamos que pelear. Estamos todos trabajando en el mismo objetivo y todos hemos comprendido que el fútbol es una locomotora del deporte. Agradezco a Luis Rubiales y a Javier Tebas su talante tan colaborativo”, comentó la responsable del CSD.