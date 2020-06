La NBA oficializará su plan para reanudar la temporada mañana una vez que el Comisionado Adam Silver se reúna telemáticamente con los propietarios de las franquicias. Pero desde Estados Unidos se están detallando los planes que va a seguir la Liga. La sede va a ser Disney World en Orlando; los equipos van a ser 22, ya que a los 16 que se encuentran en puestos de playoffs se sumarán media docena más. Serán cinco de la Conferencia Oeste (Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs y Phoenix Suns) y uno de la Este (Washington Wizards).

Las fechas que se manejan son el 31 de julio como día de arranque y el 12 de octubre como último día si las finales alcanzaran los siete partidos. Eso supone que la próxima temporada arrancará en diciembre y concluirá coincidiendo con los Juegos de Tokio, aunque eso es otra historia... La gran duda del sistema de competición es qué pintan los seis equipos invitados a Disney World. Todos los equipos van a jugar ocho partidos más de la primera fase y los seis invitados tratarán de alcanzar la octava plaza de su Conferencia (propiedad de los Grizzlies en el Oeste y de los Magic en el Este) para entrar en los playoffs. ¿Cómo? Si el noveno queda a cuatro victorias o menos del octavo jugarán una eliminatoria entre ellos. Al octavo le bastará con ganar un partido para confirmar su plaza de playoffs, el noveno deberá ganar dos partidos seguidos para meterse entre los mejores.

Los especialistas estadounidenses también apuntan a cómo funcionará la sede burbuja en el estado de Florida. Los jugadores no se podrán duchar en los pabellones con lo que deberán hacerlo en las habitaciones de los hoteles y los banquillos serán más amplios de lo habitual para que los jugadores no se encuentren tan juntos. Aquellos que no sean convocados por decisión técnica deberán presenciar los partidos en la grada.