A pocos meses de cumplir noventa años, Bernie Ecclestone se sigue mostrando tal y como es. El que fuera el capo de la Fórmula Uno ha emitido su opinión sobre los sucesos raciales que inundan Estados Unidos y la postura que han adoptado algunos pilotos como Lewis Hamilton. “Es bueno que a Hamilton se le oiga. Es bueno que ahora los pilotos se hagan oír por sí mismos", asegura. Ecclestone, a la vez de presumir de haber acabado con el Gran Premio de Sudáfrica por el apartheid, defiende otras carreras que se celebran bajo regímenes más que discutibles como Bahréin.

Si hace años Ecclestone ya mostró sus recelos sobre los sistemas democrácticos, ahora apunta en la misma dirección. En 2009 en una entrevista en “The New York Times” llegó a asegurar: “Aparte de todo lo terrible que hizo, Hitler hizo muchas cosas”. Y su defensa de las dictaduras por encima de las democracias ses una reflexión que ha vuelto a repetir ahora: "No soy alguien que crea en la democracia. Creo en la dictadura. Eso no significa que adore a Hitler, sólo digo que las cosas pasan más rápido con un liderazgo así”.