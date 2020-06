“Messi es el paradigma sistémico y contextual”, las geniales frases de Juanma Lillo

Lillo no es un entrenador al uso y su forma de expresarse tampoco. Ahora parece que va a hacer pareja con Guardiola en el Manchester City. Habría que pagar por oír sus conversaciones, porque Lillo tiene frases memorables. Aquí algunas:

- "Cuando más te aproximas a la portería, más te alejas del gol".

- "¿Qué hubiese sido de no haberme dedicado al fútbol? Me estás pidiendo que te diga lo que hubiese sido si no hubiese sido lo que no he querido ser...".

- “Que Cristiano Ronaldo sea el símbolo para la sociedad actual significa que hay algo que no funciona”,

- “Ahora es mucho más importante en el fútbol lo que pasa de lunes a viernes. Lo que ocurre el domingo importa cada vez menos”,

- “El fútbol se ha convertido en un consolador social”, .

- “Messi representa el paradigma sistémico y contextual. Todos estamos en el contexto y el contexto está en nosotros. Leo Messi es la prueba más evidente”.

- “Iniesta representa el todo y Messi la parte. Messi necesita más a Andrés que Andrés a Messi”

- “Tengo claro por qué nos echan a los técnicos: por perder. Lo que aún no sé es por qué nos contratan. Es un misterio, como el de la Coca-Cola”.

- "Me ilumina la sonrisa saber que mi familia y mi gente están bien... Todo eso...y ver jugar a Iniesta".

- “El móvil es una maravillosa aportación. Te aleja del que está cerca y te acerca del que está lejos”.

- "No soy de los que cree que el liderazgo ha de ejercerse desde el banquillo. El entrenador ha de ser como Dios, en todas partes y en ninguna visible".

- "Se habla de jugadores anárquicos. Error. Lo que sucede es que su orden es distinto y hay que adaptarlo".

- "El fútbol no es ofensivo ni defensivo. El reglamento solo dice que hay que marcar más goles para ganar. Y nosotros hemos decidido no llevarle la contraria. Por eso partimos del balón, porque sin él no se puede hacer goles".

- De Guardiola “La verdad es que a los diez años ya era entrenador. No conozco a nadie con más experiencia. Por su posición en el campo y su forma de ser, lleva 27 años dirigiendo a los equipos”

- “Creo que el entrenador tiene que pelear por ser, no por estar. Y creo que yo en día, con tal de estar, el entrenador deja de ser”,.

- “Las ideas siempre tienen validez en cualquier ámbito de la vida. Incluso no tener ideas es una idea en sí misma”-

- “No arriesgar es lo más arriesgado, así que, para evitar riesgos, arriesgaré”

- “El balón ha entrado en el área del Espanyol. Los jugadores han entrado en el área del Espanyol... Pero el problema es que jamás han coincidido balón y jugadores de la Real en el área del Espanyol”

-“El Gol es la mayor de las mentiras”

-“El fútbol no es una isla, es un continente”.

-“Se habla más de cómo hablo que de cómo entreno”.

-“Ese jugador tiene menos movilidad que un cuadro”

-“El fútbol es un deporte que se juega con la parte más indócil del cuerpo: el pie”.

-“A veces las cosas pasan porque pasan y nosotros le atribuimos razones”.