Nadal: “España es un país en el que vivimos muy bien...”

El tenista español Rafa Nadal reconoció que la crisis del coronavirus ha sido difícil de encajar y confió en que enseñe a la sociedad las cosas importantes de la vida, durante una charla en redes sociales este sábado con su amigo Pau Gasol. “Ha sido un cambio radical. Es un parón en seco tan brutal que necesitas de días para adaptarte y asimilarlo. Poco a poco volveremos a la normalidad si no hay otra recaída que creo que sería mortal”, dijo este sábado en esa conversación por Instagram recogida por Europa Press.

Nadal apuntó a que este mal momento debe recordar a todo el mundo las cosas que realmente son importantes, como la salud. “Todos cometemos los mismos errores y de esta crisis lo que debemos aprender es a no estar tan crispados, no enfadarnos o frustrarnos por cosas que tienen una importancia muy relativa”, apuntó. “A veces ves por la calle gente que por frenar un poco más tarde te mete una pitada. Hay situaciones que es verdad que son desagradables pero dentro de lo que cabe ahora nos enfrentamos a un momento complicado y estamos en un país que vivimos muy bien. Tenemos una gran suerte. Una calidad de vida, la gran mayoría, muy aceptable comparado con otros lugares”, añadió.

Además, Pau le hizo a Nadal alguna pregunta de aficionados, como una sobre su ritual antes de los partidos. “Mi rutina es siempre similar cada día. Si es una primera ronda o una final. Me da seguridad y tranquilidad. Es la manera que tengo de concentrarme. Mi rutina actual no es la misma que la de hace 10 años, uno necesita más preparación y ser más profesional en general”, dijo. Por otro lado, el campeón de 19 ‘grandes’ agradeció el comportamiento de empleados y niños que se quedaron confinados en su Academia de tenis. “Dieron un gran ejemplo. Niños de entre 11 y 18 años, sin poder entrenar. No tuvimos ningún contagio y eso fue lo más importante”, afirmó.

Por último, Pau le tuvo que recordar a Nadal la primera vez que se vieron. “Fue un evento de Nike en Barcelona, que hicimos de jurado de una competición de habilidades. Tú tenías 16 años”, recordó el pívot catalán, mientras Nadal hacía memoria entre risas. “Seguro que no te dije nada, era muy tímido”, apuntó el balear.