Mientras Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer están pendientes de la reunión de este miércoles con la ATP para conocer qué sucederá con el circuito en 2020, las preocupaciones de Enrico Becuzzi van por otro lado. Este italiano de 47 años lleva 26 años sin ganar un partido que le dé puntos para el que es su sueño de toda la vida: entrar en el ranking individual de la ATP. Hace años llegó a ser el 703 del mundo en dobles, pero su obsesión es acceder al ranking que lidera hoy Djokovic. Su racha de derrotas es asombrosa: ya acumula 270 seguidas.

Debido a la pandemia del coronavirus, Becuzzi lleva más de cinco meses sin perder un partido. Es la racha sin derrotas más prolongada de su vida deportiva. La última llegó en Anatolia en un partido de dobles. El italiano, más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, es conocido en el mundo del tenis como “El Trotamundos”. Ha jugado, aunque sería mejor decir ha perdido, en los cinco continentes. Ha dormido en decenas de aeropuertos y asegura que muchas veces se ha quedado sin dinero para comer. “No me arrepiento de haber elegido esta vida”, dice.

La vez que más cerca estuvo de tocar la gloria fue en el Masters 1.000 de Shanghái. Lo avanzado de la temporada provocó una plaga de lesiones y de bajas interminable para el torneo. Eso le permitió acceder a la fase de clasificación, pero... cuando veía la posibilidad de sumar los primeros puntos y de embolsarse algún millar de dólares su visado no llegó a tiempo. Fue su derrota más dura. La otra que no olvida llegó en 2003 en Bulgaria. “Estuve a punto de ganar aquel partido en Sofía”, asegura un jugador que promedia dos juegos ganados en cada encuentro. “Hasta que me queden fuerzas y ganas voy a seguir intentándolo. No quiero abandonar. Busco una victoria, sólo una”, afirma.

Becuzzi cogió la raqueta por primera vez a los nueve años, la edad en la que empezó Djokovic. Se confiesa admirador de los más grandes en la década de los ochenta. Los Lendl, McEnroe, Wilander, Connors, Vilas... Empezó a a competir a los 21 años y las derrotas le han durado hasta los 47.