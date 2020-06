Jesús Olmo fue un polémico médico del Real Madrid, en el Ideal de Granada ha explicado cómo fue su estancia allí “En cuatro temporadas ganamos tres Champions. 2017, cuando más pudimos hacer porque trabajamos mejor, fue el mejor año de la historia del club. No solamente por los resultados, que fueron extraordinarios, porque el rendimiento de la plantilla completa fue fantástico, con el equipo B de Lucas Vázquez, Marco Asensio, Álvaro Morata o James Rodríguez, que rindieron al mismo nivel de los titulares”, asegura.

Habla del nivel de los futbolistas:: “Todos son técnicamente superdotados y te impresionan, pero los niveles de rendimiento físico de los futbolistas está muy lejos del de otros deportistas de otras disciplinas olímpicas aunque actualmente aunque hay algunos que empiezan a acercarse, como los casos de Sergio Ramos, Lucas Vázquez o Cristiano Ronaldo. Keylor tenía una rapidez de movimientos tremenda, Carvajal tiene unas condiciones físicas espectaculares… pero quizás el mejor atleta que vi es Gareth Bale. Es un atleta natural capaz de ser bueno en cualquier deporte prácticamente. Tiene una genética y unas capacidades atléticas fuera de lo común, y diría que también técnicas. Es el que más me ha impresionado en todos los aspectos, aunque luego está el rendimiento que pueda sacarse por diferentes circunstancias

Pero las lesiones son su gran problema: “Un jugador con preocupaciones tiene una mayor incidencia de lesiones. Está demostrado. ¿Por qué se lesiona un jugador a los tres minutos de un partido? Por la presión psicológica. Pero también se puede trabajar, es ciencia”

Recuerda el gol de Lisboa: .-Una de las emociones más intensas de mi vida fue el gol de Sergio Ramos en Lisboa. Pasas de estar hundido, viendo que se te escapa una Champions, a la mayor euforia posible. Estaba con todos los jugadores que no se habían vestido en la grada y teníamos unas caras de depresión máxima. Fue una sensación"absolutamente desbordada, con Xabi Alonso saltando la mampara. Todos locos perdidos. Ese fue el cambio drástico en el Real Madrid, de estar abajo a estar arriba. Fue memorable".

Y sus problemas con Ramos: "Con Sergio es especial porque tuvimos un enfrentamiento muy grande. Es una persona que, como yo, dice las cosas a la cara. Hice cosas que él no consideró adecuadas, aunque se las expliqué, y cada uno defendió su posición con el máximo respeto. Aun así, no me pongo a sus órdenes; mi criterio debe ser el mío. Tuvimos diferencias, pero a partir de ahí nuestra relación profesional fue muy buena. Nos respetamos mucho y siempre confió en mi criterio con sus lesiones e hizo lo que yo le fui diciendo. Sigo teniendo muy buena relación con él y trabaja con profesionales muy afines a mí. Cuando le tengo que echar una mano, se la echo.